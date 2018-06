Soudan: Darfour - L'ONU prévoit de réduire encore sa mission de maintien de la paix

L'ONU estime que le conflit au Darfour a fait environ trois cent mille morts et plus de 2,5 millions de déplacés.

Pour Jean-Pierre Lacroix, le désir de réduire cette force onusienne est justifié par la situation dans cette région du Soudan, qui a « radicalement changé dans le bon sens depuis le pic du conflit ». Le niveau de violence a largement diminué ces dernières années et Khartoum estime que le conflit est terminé. Ce qui revient à dire que les Casques bleus vont, dorénavant, concentrer leurs efforts sur la zone montagneuse de Jebel Marra, où des combats se poursuivent entre les forces du gouvernement soudanais et des groupes rebelles.

L'année dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà accepté de réduire les effectifs de la Minuad, qui fut l'une des plus importantes et des plus coûteuses de toutes les opérations de maintien de la paix, alors que les Etats-Unis réclamaient des coupes budgétaires dans les opérations de paix.

