Devant la barre, Jean Ngouabi Akondjo, l'un des membres de l'équipe de campagne de Mokoko, a déclaré : « ... A bout d'argent et se trouvant à Makoua, j'ai appelé Jacques Banagandzala, mon ami, pour lui demander de m'envoyer 100 000 FCFA pour acheter du carburant et rentrer à Brazzaville. Voilà pourquoi il a été arrêté tout comme moi », a-t-il déclaré.

Accusés de trouble à l'ordre public et d'incitation à la violence, Jean Ngouabi Akondjo, Jacques Banagandzala, Anatole Limboko Ngoka, Yvon Sendé-Moungondo ont comparu le 5 juin, devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Brazzaville. Le 18 juin, le procès amorcera une autre étape, marquée par les réquisitoires du procureur et les plaidoiries des avocats de la défense avant le verdict.

