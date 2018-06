Congo-Kinshasa: Dossier Jean-Pierre Bemba - La CPI statue demain sur la remise en liberté provisoire

Toutefois, il s'avère que la défense et le bureau du procureur n'ont pas le même entendement sur cette liberté provisoire. Alors que la défense considère le jugement rendu le 8 juin comme censé boucler l'affaire Jean-Pierre Bemba dont le maintien en détention ne répondrait plus à aucun critère, l'accusation, quant à elle, estime que les deux affaires sont distinctes, la seconde ayant sa « propre gravité ». L'acquittement prononcé la semaine dernière ne peut en aucun cas influencer la suite du procès, indique-t-on.

En attendant le verdict de cette seconde affaire dans laquelle Jean Pierre Bemba est accusé d'avoir soudoyé des témoins moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes dans le but de tronquer la vérité des faits, portant ainsi atteinte à l'administration de la justice, ses avocats ont plaidé pour sa remise en liberté provisoire. Ce 12 juin, la Chambre de première instance VII a eu à auditionner ses avocats qui ont sollicité sa liberté provisoire à l'instar de ses coaccusés dans cette affaire. Me Kilolo, Fidèle Babala et autres poursuivis autant que lui dans ce dossier de subornation des témoins jouissent, en effet, d'une liberté provisoire qui leur permet de renouer avec leurs activités socioprofessionnelles. « Pourquoi n'en serait-il pas le cas pour Jean-Pierre Bemba ? », s'est interrogée la défense.

