Sénégal: Tuberculose - La peur d'être contaminé plombe la guérison

La tuberculose reste et demeure une maladie contagieuse. Si la plupart des gens pensent que la contamination se fait par contact direct avec la personne victime de tuberculose, ce qui n'est pas faux, l'air est aussi un facteur favorisant de la maladie. Ce qui expose toute personne à la tuberculose.

Les personnes victimes de cette maladie subissent pour la plupart du temps une discrimination de la part de la famille, de leurs proches. Ces derniers sont très souvent abandonnés à leur propre sort. Des attitudes liées à la méthode de contamination de cette maladie. Pour la responsable du centre de traitement de Gaspard Kamara, Ndack Diop Guèye, cette attitude des personnes à l'égard du tuberculeux est due à la peur d'attraper la maladie.

Au niveau de la société, des accompagnants tentent d'expliquer ce comportement. « Mon mari a eu la tuberculose. Mais au sein de la famille, où nous habitons, nous avons été mis en quarantaine. On ne partageait plus le repas avec nous ; les gens ne s'asseyaient pas avec nous. On était vraiment mis à l'écart durant tout le traitement », a fait savoir Diariètou Diagne, habitante du quartier Grand-Dakar. Cette dernière de poursuivre : « même après guérison, la belle-famille a gardé ce comportement vis-à-vis de mon mari et pourtant il est un des leurs». D'un autre côté, les avis sont partagés concernant le mode de transmission de la maladie. Beaucoup de gens ignorent qu'ils sont en contact direct avec le microbe. « Je sais que la contamination se fait par voie directe.

Et on nous a toujours dit d'éviter les personnes victimes de tuberculose de peur d'être contaminé », a déclaré Bassirou Nango trouvé sur l'arrêt de bus de Baobab. Et de poursuivre : « aujourd'hui, j'ai du mal à aller rendre visite à un tuberculeux, que ce soit à l'hôpital ou dans sa maison ». Comme le renseigne Mme Guèye, la tuberculose est une maladie opportuniste. « Nous avons le microbe en nous. Chaque jour, dans les transports en commun, les maisons, nous sommes exposés à la maladie. Cependant, les rayons solaires permettent de lutter contre le développement du microbe », a fait savoir M. Guèye. Et de poursuivre : « les personnes vivant avec la tuberculose ont besoin d'être accompagnées pour les encourager à guérir. Après 15 jours de traitement, il n'y a plus de contamination ».