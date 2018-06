24 ans après le génocide de 1994 et les tensions politiques et diplomatiques, les relations entre Kigali… Plus »

«La loi constitutionnelle n'est pas retirée, elle a été votée et promulguée et le parrainage est déjà derrière nous», avait-il précisé tout en relevant que le chef de l'Etat, en prenant cette initiative, cherchait seulement à se conformer à sa décision de mettre en place le comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'application de la loi constitutionnelle sur le parrainage dans le Code électoral. Apparemment, Macky Sall est arrivé au bout de son initiative. Puisqu'il a reçu hier, lundi, les conclusions du cadre de concertation de la commission adhoc chargé de réfléchir sur le processus électoral, à la suite de la réforme constitutionnelle qui a abouti à la loi sur le parrainage.

Le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence de Macky Sall hier, lundi 11 juin à 13 h, a examiné et adopté la nouvelle mouture du projet de loi portant modification du Code électoral. Un projet de loi qui va par suite être présenté à la validation de la représentation parlementaire et consacrer l'ajustement du parrainage citoyen à la loi électorale. Selon certaines sources, le projet de loi devrait d'ailleurs être examiné mardi prochain par les députés.

Moins de six jours après avoir retiré de la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, le projet de loi portant modification du Code électoral, Macky Sall et son gouvernement ont examiné et adopté en Conseil des ministres tenu exceptionnellement hier, lundi, la mouture bis du projet de loi devant définitivement entériner l'introduction du parrainage citoyen dans la loi électorale.

