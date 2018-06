Togo: Le Togo applique les recommandations du GAFI

'La compréhension de nos risques nous permettra alors de prendre les mesures idoines pour les atténuer. Cela passe nécessairement par l'élaboration d'une stratégie nationale qui comporte un plan d'action dont la mise en œuvre rendra notre dispositif plus efficace', a souligné Kossi Toffio, le directeur de Cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

Le GAFI a élaboré une série de recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles constituent le fondement d'une réponse coordonnée à ces menaces pour l'intégrité du système financier et contribuent à l'harmonisation des règles au niveau mondial.

Le Togo a promulgué il y a un mois la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats Membres de l'UEMOA. Il est un membre actif du GIABA (Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest) et dispose de cellules spécialisées au sein de la police, de la gendarmerie et de la douane.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.