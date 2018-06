Algérie: Une casemate pour terroristes détruite à Bejaïa

ALGER- Une (1) casemate pour terroristes a été détruite lundi dans la localité d'Aït Youcef, dans la wilaya de Bejaïa, au cours d'une opération de ratissage, menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'Aït Youcef, commune d'El Kseur au Sud-ouest de Bejaïa (5e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 juin 2018, une (1) casemate pour terroristes contenant divers objets", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, "a saisi, à In Guezzam (6e RM), un (1) véhicule tout-terrain, (4) motocyclettes et des outils d'orpaillage", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté trois (3) narcotrafiquants en possession de (419) comprimés psychotropes à Aïn Témouchent (2e RM)", rapporte le communiqué.