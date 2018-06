Algérie: Réunion sur la réorganisation des soins et des urgences dans les wilayas hospitalo-universitaires

Dans son intervention liminaire, le Pr. Hasbellaoui a insisté sur le fait qu'"il ne s'agit pas véritablement d'une réorganisation mais d'un juste et nécessaire retour à la normale en matière d'organisation et de fonctionnement des services hospitaliers à vocation universitaire, dont la gestion devra être un modèle", est-il indiqué.

Les DSP concernés sont ceux d'Alger, Blida, Constantine, Batna, Annaba, Sétif, Oran, Tlemcen, Tizi-Ouzou, et Sidi Bel Abbés, précise le ministère de la Santé, dans un communiqué, notant que cette réorganisation est inspirée du "travail déjà entamé" à Alger et exposé durant cette réunion par le DSP de la capitale.

ALGER- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a présidé, mardi au siège de son département à Alger, une rencontre avec les Directeurs de la Santé et de la Population (DSP) des wilayas hospitalo-universitaires, consacrée à la réorganisation des soins, notamment la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales.

