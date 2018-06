Angola: La ministre de la Culture appelle les églises à travailler pour l'harmonie sociale

Menongue — L'Eglise doit renforcer et orienter son action vers le bien-être social, l'unité, l'harmonie et l'éducation des populations, contribuant ainsi à la cohésion sociale, à la paix et au développement des communautés, a déclaré mardi, à Menongue, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Selon la gouvernante, qui parlait durant une réunion de travail avec des dirigeants des églises reconnues, dans le cadre de sa journée de travail dans la province de Cuando Cubango, l'éducation, la formation professionnelle, l'éducation morale et civique, principalement de la jeunesse, méritent une attention particulière de l'église, dont la mission est de transmettre des messages de pacification des esprits.

Pour Carolina Cerqueira, l'église doit valoriser la famille, étant la base pour le développement et l'affirmation de l'identité nationale et des traits identitaires de la culture angolaise, ainsi que promouvoir les valeurs de l'unité et de l'ordre, comme un moyen de lutter contre les mauvaises actions qui mettent en péril le bien-être social, la paix, la sécurité et la tranquillité dans les communautés.

La ministre a souligné que les jeunes devraient recevoir de l'église des messages patriotiques, de respect des valeurs civiques, du prochain et des symboles nationaux.

A son tour, le directeur de l'Institut national des questions religieuses, Castro Maria, a dit que l'église devrait également travailler sur la moralisation de la société, en pariant sur des actions qui peuvent traduire le vrai rôle de l'église et en luttant contre les pratiques qui faussent et perturbent la loi.

Castro Maria a ajouté que l'État angolais compte sur l'église pour promouvoir des actions liées à l'éducation, la santé, entre autres.

Durant les trois jours d'activité à Cuando Cubango, la ministre tiendra des réunions de consultation avec les agents culturels de la province, les autorités traditionnelles et du pouvoir local, avec l'évêque du diocèse de Menongue, un déplacement à la municipalité de Cuchi et une enquête sur la communauté Khoisan.