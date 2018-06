Angola: Le Gouvernement clarifie les élections municipales

La proposition de l'Exécutif, soutenue par le MPLA, estime qu'il devrait s'agir d'un gradualisme géographique, pariant d'abord sur les zones urbaines les plus densément peuplées et seulement plus tard, jusqu'en 2035, sur tout le territoire angolais.

L'UNITA et le reste de l'opposition veulent que le gradualisme soit administratif, et le gouvernement considère le gradualisme comme géographique.

"Sur les 164 municipalités du pays, seules quelques-unes connaîtront les élections locales, et ce sera le paquet législatif municipal qui déterminera les conditions et les hypothèses dans lesquelles une municipalité peut abriter les élections locales", a-t-il affirmé à la même occasion.

En février de cette année, le président de la Commission de l'Administration d'Etat et du Pouvoir local de l'Assemblée Nationale, Vigilio Tyova, a indiqué que l'Assemblée Nationale définirait par la loi les municipalités et les critères de mise en œuvre des élections municipales.

Dissertant sur «La mise en œuvre des élections locales et de pouvoir local en Angola», Adão de Almeida a affirmé que seul le Parlement a la compétence de légiférer à cet effet, et même l'Exécutif se réserve à cette tâche.

