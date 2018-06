Angola: Le gouvernorat de Luanda et les infirmiers sans consensus pour mettre fin à la grève

Dans le communiqué, le GPL informe également les citoyens qu'il initie des contacts avec les Ministères de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Organisations Non Gouvernementales partenaires du GPL, dans le sens de mobiliser les professionnels de la santé, qui sont attachés à ces institutions pour secourir au besoin, pour maintenir le fonctionnement normal des hôpitaux publics.

Compte tenu de l'intransigeance manifestée et la grève imminente dans les prochains jours, la GPL informe le grand public que l'entité patronale fera tout pour garantir les services minima dans tous les hôpitaux de la province, et demande donc à tous les responsables de ces unités à de se conformer scrupuleusement et strictement au régime disciplinaire de la fonction publique, à la lumière du décret n ° 33/91 du 26 juin, lit-on dans la note.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.