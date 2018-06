Rwanda: L'OIF au Sommet sur l'innovation en Afrique

En prélude à l'ouverture du Sommet, le 5 juin, l'OIF a organisé un atelier sur les innovations en matière de démocratie électorale en Afrique, en partenariat avec l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA). Les enjeux de la participation électorale et de la transmission des résultats ont été au centre des échanges, à la lumière des révolutions technologiques, notamment le système blockchain (chaîne de blocs), exposé devant les responsables et acteurs des commissions électorales de pays francophones.

Les interventions ont porté sur les opportunités offertes par les technologies dans les domaines de la paix et de la justice, de la santé, des finances, des villes durables, de l'agriculture et de l'environnement.

Et de deux pour le Sommet sur l'innovation en Afrique. Ce raout a réuni dans la capitale rwandaise plusieurs centaines de participants dont la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA) et le Nouveau Partenariat pour le développement pour l'Afrique (NEPAD) avec le soutien de l'OIF.

Copyright © 2018 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.