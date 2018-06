Ile Maurice: Homicide involontaire - «La victime s'était enfuie de l'hôpital Brown Sequard... »

Mahadeven Mardaymootoo avait avancé dans sa déposition qu'il prenait la route de Grand-Baie pour se rendre à Port-Louis. Il a ajouté qu'il roulait à 55/60 km/heure sur la voie lente et qu'il n'y avait pas de lumière sur la route. «Tout à coup, une personne en t-shirt rouge a surgi devant moi... mon koup volan ek mon santi enn kikenn ki finn tap koté divan sofer. Monn trouv dimoune p galouper ek mon per zot vin bat mwa», a poursuivi le chauffeur, pour expliquer pourquoi il s'est sauvé du lieu de l'accident. Le procès se poursuit le 2 juillet.

Les faits qui lui sont reprochés remontent au 23 août 2015. La victime s'appelait France Johnny Chinnapien. Contre-interrogée par Me Asif Moollan qui représente l'accusé, la mère de la victime soutient que le jour de l'incident, son fils se serait enfui de l'hôpital psychiatrique de Brown Sequard à Beau-Bassin. «La famille le cherchait ce jour-là et on avait appris qu'il se trouvait sur l'autoroute», a-t-elle indiqué.

