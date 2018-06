Tunisie: Le oud cristallin qui rêve de se produire en Tunisie

Des «mélanges instrumentaux et vocaux inédits»

La saga du oud ne s'est jamais tarie et les étoiles montantes se sont succédé au fil des siècles pour lui donner encore plus de prestige. En Tunisie, peut-être plus qu'ailleurs, le oud compte un nombre impressionnant de musiciens et de musiciennes qui font vibrer la tradition, en s'adonnant aux classiques, qui ont leurs audaces de modernisation et qui ont toujours porté grand intérêt à tout ce qui peut leur apporter un nouveau souffle.

C'est à ceux-là et à tous les Tunisiens mélomanes sans être musiciens de vocation ou de profession que Ihab Ezzeldin promet d'autres perspectives, d'autres sphères d'inspiration : «J'ai eu le plaisir de travailler des mélanges instrumentaux et vocaux inédits avec des musiciens du Conservatoire de Cannes, créations associant oud et alto, oud et violoncelle présentées lors de concerts de l'Association XX et I, dont je suis l'un des solistes», affirme Ezzeldin qui semble ne vouloir choquer personne par ce qu'il appelle des "mélanges instrumentaux et vocaux inédits" et se reprend donc pour rappeler qu'il appartient à la grande école de la fusion à laquelle l'histoire de la musique doit tant : «Luthiste (oud oriental), compositeur et chanteur, je participe à des concerts classiques, à des concerts de jazz, tout en gardant un intérêt et une sensibilité très marqués pour le métissage musical et les arrangements musicaux, mélangeant les rythmes et les instruments, croisant les musiques de différentes cultures, de différents pays ou de différentes époques».

Pour s'assurer que sa démarche artistique est bien comprise, Ihab Ezzeldin prend en exemple la composition de Marybel Dessagnes qui est une confrontation entre la musique traditionnelle arabo-andalouse et la musique contemporaine dans une forme musicale ouverte : «L'assemblage des éléments musicaux composés pour l'oud et pour l'alto étant librement choisi par chacun des musiciens, chaque interprétation est différente. Je souhaite poursuivre ces recherches et ces rencontres musicales, dont la richesse est issue de la diversité des traditions et des cultures, comme autant de témoins de la grande histoire de la musique».

Jamoussi, Ali Riahi, Saliha... ?

«J'aime les gens engagés et fervents», atteste Ezzeldin quand il parle de ses grands favoris en musique ; c'est-à-dire Umberto Leonardo, Celine R, Emilie Gandois,Tery Valant, Claudia Meyer, Anne-Laure Deylaud, Samuel Bossini, Mathias Lévy musique, Vanessa D'Aversa, Manal Agha, Duke Jones, Kwin et Obhy Clark, Donatella Weil, Phil Vestris et... luthiste, chanteur, auteur-compositeur, se produisant soit en solo instrumental ou solo instrumental et voix, soit accompagné d'un violoniste et percussionniste, cet Egyptien follement épris de cosmopolitisme est un éternel voyageur au parcours professionnel étonnant : études à l'Institut de musique orientale d'Alexandrie (Egypte), élève à l'école technique de Baligh-Hamdi (compositeur égyptien), formation professionnelle musicale Cfpm (Centre de formation professionnelle de musique) et registre national des certifications professionnelles en France, chanteur-compositeur et joueur d'oud agréé auprès de la Radio-télévision d'Alexandrie en Egypte (plusieurs enregistrements pour la radio-télé d'Alexandrie), chanteur au sein de l'orchestre «Sayed-Darouiche» à Alexandrie (Egypte). Intervenant au sein de diverses associations culturelles dans les Alpes Maritimes, intervenant au centre «ETM» (Ecole des technologies musicales) à Genève (Suisse) et enseignant à Cannes Université «Culture musicale d'Oud oriental et enseignement de la langue arabe, styles littéraire et moderne». Par dessus tout, il est arrangeur et compositeur de musiques issues du métissage musical et il a écrit notamment des œuvres associant oud (Ihab Ezzeldin) et violoncelle (Philippe Cauchefer), son répertoire oriental associe les formes traditionnelles classiques de la musique orientale de Abd Al Wahhab à Oum Kalthoum en passant par Farid Al Atrache, Abd Al Halim, Fairouz...

Maintenant, alors qu'il semble que Ihab Ezzeldin se prépare à enclencher divers partenariats avec des musiciens et des compositeurs tunisiens, allons-nous voir ses arrangements et ses reprises sur Jamoussi, Ali Riahi, Saliha... et toute cette longue liste d'interprètes et de compositeurs qui ont donné tant d'éclat à la musique orientalo-tunisienne ?