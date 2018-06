Tunisie: «Hemlyn» avec Ali Jaziri

Portant le nom du groupe, «Hemlyn» est un spectacle invitant le public à découvrir le folklore tunisien revisité à travers les rythmes de la musique métal et rock à l'exemple de l'interprétation de «Bjah allah ya hob esma3ni», «Lemta narja fik» et «Fares Baghdad».

Durant 1h30, le public a pu ainsi découvrir un groupe de jeunes musiciens, porté par la capacité vocale du chef de la bande Ali Jaziri. Accompagné de 12 membres (2 chanteurs et 10 musiciens), Ali Jaziri a proposé un spectacle mélangeant les sonorités orientales et occidentales. «Hemlyn» est ainsi un spectacle où le jeune compositeur, musicien et chanteur Ali Jaziri fusionne plusieurs genres musicaux, à l'instar du folklore tunisien, le métal ou la musique soufie.

Même s'il est influencé par les créations de son père Fadhel Jaziri et son interprétation moderne du patrimoine tunisien dans ses spectacles comme la Nouba et la Hadhra, Ali Jaziri se crée son propre chemin créatif en invitant son public à découvrir son monde musical imprégné essentiellement par la musique rock. Ali Jaziri a ainsi rendu hommage à son frère Omar décédé en 2014 suite à un accident survenu lors d'un tournage de film.

Le spectacle a été clôturé par une chanson intitulée «Bani Watani», une composition où le chanteur critique la société tunisienne et les responsables politiques en appelant à se libérer de toutes les chaînes.

Malgré l'enthousiasme des jeunes présents avec la musique rock proposée par le groupe, certains spectateurs ont quitté la salle avant la fin critiquant les problèmes techniques du son ainsi que l'absence de climatisation dans le Théâtre municipal de Tunis. Certains spectateurs ont estimé qu'il était préférable de choisir un spectacle plus fidèle à l'esprit du festival de la Médina et à l'atmosphère ramadanesque dans la soirée de la clôture avec une programmation plus classique.

Pour rappel, le festival de la médina de Tunis dans son édition 2018 a démarré le 19 mai dernier avec une programmation ayant tenté de satisfaire tous les goûts en proposant un programme riche et varié allant du folklore marocain en passant par le flamenco et le tarab.