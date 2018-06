Burkina Faso: Procès putsch - L'audience reprend ce jeudi

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

De quoi irriter la partie civile. Me Farama a fait le « constat amer » que les déports sont « abusivement » utilisés comme stratégie de défense. « Tout montre à croire que la défense abuse des règles prévues », a indiqué Me Guy Hervé Kam.

Pour Me Dieudonné Boukoungou, l'audience ne peut pas se tenir sans que les deux accusés n'aient des conseils pour les défendre Il a dit vouloir un procès équilibré pour tous. « Si on continue le procès sans que ces personnes n'aient des conseils, c'est un traitement discriminatoire. Vous avez toujours fait œuvre utile en protégeant la défense des accusés », a dit Me Antoinette Ouédraogo de la défense, au tribunal.

Cependant, les accusés Me Mamadou Traore et Relwendé Compaoré restent sans conseils, leurs avocats s'étant déportés. D'où la demande des avocats de la défense de reporter l'audience, préalablement prévue pour le début des interrogatoires des accusés. Elle se fonde sur l'article 43 de la loi portant organisation de la chambre criminelle qui dispose qu'à l'audience, la présence d'un avocat auprès d'un accusé est obligatoire.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.