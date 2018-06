Libye: Les Etats-Unis sanctionnent à leur tour six trafiquants de migrants

Quant à l'Érythréen Ermas Germai, il est à la tête d'un réseau international pour le trafic d'êtres humains entre l'Europe et l'Afrique. Actif depuis 10 ans, on lui impute la responsabilité en octobre 2013 de la noyade de 366 personnes.

Tous les biens, les comptes et les transactions de ces personnes aux États-Unis seront bloqués ; mais les sanctions américaines, tout comme celles de la France et de l'ONU n'auront qu'une portée symbolique. Elles sont d'abord destinées à exercer une pression.

Les sanctions consistent à geler les avoirs potentiels de ces trafiquants qui ont multiplié les départs de migrants vers l'Europe via la Libye. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers au département du Trésor américain (OFAC) donne des détails impressionnants sur les activités et le rôle de ces personnes dans le développement de ce phénomène.

Après l'ONU jeudi dernier et la France samedi 9 juin, le département du Trésor américain a sanctionné lundi 11 juin, six chefs de réseaux de trafiquants de migrants africains qui sévissent en Libye depuis des années. Il s'agit de quatre Libyens et de deux Erythréens.

