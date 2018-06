Ile Maurice: Budget 2018-19 - Pas de grande annonce en vue

À J-2, au bureau du Premier ministre, on procède aux dernières retouches au discours budgétaire. Pravind Jugnauth présentera son troisième Budget sous ce gouvernement. Si l'année dernière il avait sorti la Negative Income Tax de son chapeau, pour le présent exercice il aurait eu beaucoup de mal à trouver la mesure phare.

À quoi devons-nous nous attendre ? Un Budget avec un important volet social, affirme-t-on dans les milieux concernés. Sont prévues quelques annonces populistes, dont une sur les prix des carburants.

Les infrastructures occuperont une bonne partie du grand oral. Ce sera l'occasion pour le Premier ministre et ministre des Finances de se vanter d'avoir transformé le pays en chantier avec les travaux pour le Metro Express, la construction de la Smart City de Côte-d'Or, celle de plusieurs routes ou encore la nouvelle Cour suprême.

Dans la foulée, il devra expliquer pourquoi la ligne de crédit indienne de Rs 18 milliards n'a pas été décaissée jusqu'ici. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à des décisions majeures quant à la stratégie de la politique économique du pays.

Pas d'annonce phare non plus concernant les secteurs de l'économie qui passent par une phase de stagnation. Il faut dire que l'équipe qui a travaillé sur le Budget n'est pas totalement satisfaite des propositions reçues des ministères, du secteur privé et des autres parties prenantes. Celles-ci ne sont pas assez novatrices, dit-on. Il a fallu faire le tri entre la construction d'un port à Agalega, un plan de dégraissage dans le secteur public, l'introduction d'une loi pour contraindre les supermarchés à favoriser les produits locaux et l'ouverture de boutiques à l'étranger pour booster l'exportation.

En revanche, l'une des annonces majeures se situera au niveau de la construction de logements sociaux en partenariat avec des Chinois à hauteur de Rs 8 milliards. On parle là d'environ 7 000 logements pour les plus démunis. Un autre projet qui devrait retenir l'attention est la création d'un High Tech Park.

Logements sociaux

La relocalisation du Parlement dans la Smart City de Côte-d'Or est également à l'étude. Même s'il ne s'agit pas d'une mesure totalement originale, elle devrait refaire son apparition dans le Budget.

Du reste, il faut s'attendre à un exercice de «packaging» jeudi. On évoque le recyclage de certaines mesures qui n'ont pas vraiment décollé l'an dernier. Notamment la zone industrielle de Riche-Terre, la fabrication de bicyclettes et de motocyclettes par les Indiens ou encore le projet Macadamia. La culture bio reste un concept abstrait pour les planteurs, malgré les «incentives», à savoir le Bio Farming Promotion Scheme et le Sheltered Farming Scheme l'année dernière.

Toujours dans le secteur de l'agriculture, le Budget sera- t-il l'occasion de corriger le tir suivant le rapport jugé «pro-patronat» du Joint Technical Committee qui a provoqué un tollé parmi les syndicats et l'opposition ? Interrogation aussi quant à la réforme de l'eau, chère au Deputy Prime Minister Ivan Collendavelloo, mais qui est un dossier délicat pour le Premier ministre.

Pour les experts en communication du Premier ministre, il s'agira cette année de se livrer à un exercice comptable sans grande prise de risque. Surtout qu'il ne s'agit pas du dernier Budget du mandat de l'alliance Lepep où il faudra déployer les grands moyens.

Équipe novice

Ce qui est nouveau par contre pour cet exercice 2018-2019, c'est le changement au niveau de la préparation du Budget. C'est une équipe novice qui est aux commandes cette année. Exit les Prakash Maunthrooa, Ken Poonoosamy et Georges Chung, entre autres.

Selon nos informations, la nouvelle équipe est composée de Sarah Currimjee, Azim Currimjee, Renganaden Padayachy, Ken Arian et Charles Cartier. À l'Hôtel du gouvernement, le clan provoque déjà des mécontents vu que les ministères n'ont pas été grandement impliqués dans le Budget. À signaler également la contribution de façon sporadique des conseillers Gérard Sanspeur et Sherry Singh.

Qu'en est-il de l'Economic Development Board ? Alors que beaucoup d'espoir avait été placé en cette institution au sujet de la planification stratégique, il n'y a pas de grande réflexion jusqu'ici en vue de repenser le paysage économique avec de nouveaux pôles de croissance face à l'essoufflement de plusieurs secteurs.

Projet routier: la Ring Road 2 sur la bonne voie

Une nouvelle route sera construite pour désengorger Port-Louis. Le financement de la deuxième phase de la Ring Road devrait être inclus dans le Budget. La Road Development Authority (RDA) devrait avoir les fonds nécessaires pour l'aménagement d'une route qui reliera les Guibies au Champ-de-Mars, en passant sous la Montagne-des-Signaux. Du côté de la RDA, on préfère attendre le grand oral du ministre des Finances. Toutefois, si les fonds sont disponibles, la RDA aura besoin d'au moins six mois pour préparer le projet. Elle devra d'abord se décider entre deux options pour le tunnel. Le plan initial prévoit un petit tunnel sous la montagne, mais la route la longeant sera plus longue. Le second choix est la construction d'un long tunnel avec une route plus courte. Un consultant devra aider le gouvernement à prendre une décision après les études géotechniques. Les travaux dureront 30 mois.