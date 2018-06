Ile Maurice: Rapport d'audit - La directrice de l'UTM prépare sa riposte

Elle affirme que lorsqu'elle en a demandé la raison, on lui a expliqué qu'elle a une forte personnalité, ce qui pourrait décourager les autres membres. Elle s'attendait au moins qu'on lui accorde une audition en solitaire après celle des autres et qu'elle puisse de ce fait prendre connaissance des arguments des membres du comité de l'audit et répondre aux questions. «Malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion», se défend-elle...

Les auditeurs ont envoyé l'ébauche du rapport début février 2018. Le 20 mars, l'université a soumis sa réponse. Cependant, le rapport inchangé a été approuvé par le board de la TEC le 31 mai et le 1er juin, les copies étaient déjà en ligne. La directrice de l'UTM déplore aussi qu'elle n'ait pas eu le droit d'assister aux auditions. «Je suis allée aux auditions des membres de l'Academic Committee comme j'en suis membre, mais on m'a empêchée d'entrer.»

Les deux thèmes choisis conjointement étaient le mode d'admission et le progrès des étudiants ainsi que le programme d'études et le mode d'évaluation. Cependant, le rapport ne s'est pas concentré sur ces deux thèmes.

D'une part, Sharmila Seetulsingh-Goorah fait ressortir que le rapport de l'audit sur l'UTM n'a pas respecté les paramètres discutés et convenus entre les différentes parties. L'audit est un «second cycle audit», ce qui veut dire que deux thèmes convenus entre la direction de l'UTM et les auditeurs feront l'objet d'analyses approfondies.

