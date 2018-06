Afrique de l'Ouest: GIM-UEMOA - «Le passeport» de l'inclusion financière

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

« Notre objectif infine est d'arriver à un monde sans cash. Et pour en arriver, nous pensons qu'il est possible par la sensibilisation des consommateurs et des acteurs pour que les gens puissent éduquer leurs populations qui sont détenteurs de cartes bancaires à laisser l'argent au niveau des banques. Ce n'est que par ce canal que nous pourrions inclure financièrement et bancariser nos populations » foi de M. Ahouantchédé.

Tout retrait dans un terminal de paiement GIM des banques connectées coute la somme de 500 F CFA au client. A titre illustratif, un Burkinabè ayant sa carte bancaire émis par sa banque d'appartenance frappée du logo « GIM » peut faire des retraits dans les guichets automatiques d'autres banques en dehors de sa banque d'appartenance et ce dans les sept autres pays de l'UEMOA même si sa banque n'existe pas dans ledit pays. « Un véritable outil intégrateur et fédérateur » a estimé Blaise Ahouantchédé.

Les détenteurs de cartes bancaires affiliées au réseau GIM sont estimés à plus de 5 millions. A en croire son premier responsable, GIM-UEMOA est sécurisant et surtout permet la mobilité sans cash dans l'espace UEMOA à moindre frais.

Le GIM-UEMOA c'est à ce jour 128 banques interconnectées dans les 8 pays membres avec plus de 5 000 points d'acceptations tels les guichets automatiques de banque et les terminaux électroniques de paiement.

Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays membres de l'UEMOA, connait une prédominance de l'utilisation des espèces. Les citoyens préfèrent utiliser le cash dans leurs différentes opérations avec le risque de perte et de vol et de certains désagréments.

