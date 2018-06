Burkina Faso: Rémunération des agents publics - Adapter la masse salariale aux contraintes budgétaires

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

Ces critères sont, selon lui, le diplôme, la qualification, la durée de la fonction et le niveau de pénibilité du service public. Du côté des cinq centrales syndicales et des 21 syndicats autonomes qui prennent part à cette conférence, le souhait est que la conférence pose des bases qui permettent une amélioration continue des conditions de vie des travailleurs à travers une anticipation pour éviter les crises qui compromettent le développement du pays.

De ce fait, a-t-il poursuivi, la spécificité fonctionnelle et la capacité à entrainer les blocages de l'administration ont été mobilisées pour faire plier de nombreux gouvernements. « Les emplois qui ont une faible capacité de nuisance ont été condamnés à se contenter des strapontins salariaux et indemnitaires.

Parce que l'expérience de nombreux pays qui ont fait l'exercice enseigne que les principaux leviers de maitrise de la masse salariale sont les rémunérations, les effectifs et l'augmentation des ressources », a soutenu le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Pr Séni Ouédraogo. Il a reconnu que la disparité du traitement des agents publics a été favorisée par le sectarisme argumentaire.

C'est pourquoi, il a rappelé la volonté du gouvernement de ne plus gérer les revendications au cas par cas. « La conférence offre un cadre commun de négociations pour une répartition équitable des efforts pour une modernisation de l'action publique à travers une réflexion de long terme sur la répartition des moyens, l'organisation du travail et les missions confiées aux agents publics.

Il s'agit de la quête de l'équité et de la justice, la soutenabilité des finances publiques et la solidarité. Pour lui, la masse salariale et son évolution doivent être maîtrisées au regard des recettes fiscales et la richesse nationale mesurée au Produit intérieur brut (PIB). Cela, pour générer des ressources en vue de financer le Plan national de développement économique et social (PNDES).

En plus de déterminer une démarche pour la restauration du statut général de la fonction publique, il est posé sur la table des discussions, la question des autres avantages des agents publics et leur mode opératoire, une problématique fondamentale qui doit être tranchée à la fin de ce forum, selon le gouvernement. Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a expliqué l'intérêt de la réforme par trois facteurs.

