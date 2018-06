Congo-Brazzaville: Basketball - Le trophée Jr NBA League remis en jeu à Brazzaville

Trente équipes issues notamment des lycées de la capitale disputent la deuxième édition de la compétition de basketball dont le lycée A.A Neto est le champion en titre.

La deuxième édition de Jr NBA League va durer trois mois et la finale est prévue pour le 1er septembre. Les rencontres ne se disputeront que les week-end au stade d'Ornano. La compétition est dédiée aux basketteurs (écoliers) dont l'âge varie entre 14 et 18 ans. Elle est organisée par la NBA et l'entreprise de téléphonie mobile MTN Congo, en partenariat avec le ministère des Sports et de l'éducation physique à travers l'Office national du sport universitaire et scolaire (Onssu). « Ce projet est parfaitement en phase avec notre mission d'être un acteur social majeur au Congo qui offre le meilleur à sa population, à sa jeunesse », a indiqué le directeur général de MTN Congo, Djibril Ouattara, sans cacher sa fierté de contribuer au développement des talents des jeunes sportifs congolais.

Par ailleurs, le directeur des opérations basket au sein de la NBA Africa, Kita Matungulu, a indiqué que Jr NBA League est un programme présent dans treize pays du continent et constitue une opportunité de vulgariser la pratique du basketball et faciliter l'épanouissement des jeunes, grâce au sport, notamment la balle au panier. Selon lui, le partenariat entre Jr NBA League et l'Onssu est ce qu'il y a de particulier de la première et la seconde édition. D'ailleurs, cette année, a-t-il expliqué, il y a cinq équipes (établissements scolaires) qui vont découvrir la compétition grâce à ce partenariat avec l'Onssu.

Kita Matungulu a également souligné l'expérience technique que la compétition apportera aux différents compétiteurs. « Au niveau de l'Afrique, les jeunes sont très athlétiques. Il leur manque seulement les fondamentaux sur le plan technique. C'est ce que nous allons leur apporter », a fait savoir le directeur des opérations basket au sein de la NBA Africa.

Le conseiller aux sports du ministre des Sports et de l'éducation physique, Hubert Mampouya, a salué l'initiative qui, d'après lui, fait honneur au Congo. Il pense que le partenariat avec Jr NBA League est un atout pour l'Onssu.