Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN entend poursuivre ses investissements au pays

Rappelons que les opérateurs de téléphonie viennent de réviser leurs tarifs d'appel, SMS et internet. Cette action est la conséquence des nouvelles dispositions sur la taxe sur le trafic des communications électroniques (TTCE), d'une part, et sur l'encadrement des prix par l'Arpce, d'autre part. Ces nouvelles réformes tarifaires émanent de la loi des finances 2018 qui prévoit la revue de la taxe sur le TTCE à collecter auprès des consommateurs.

« Nous réitérons notre engagement de continuer à soutenir les objectifs du gouvernement dans l'inclusion du numérique », a déclaré le nouveau PDG, installé dans ces fonctions il y a une année. Il est en tournée africaine dans les vingt-quatre pays africains et subsahariens où est implanté le réseau MTN, dans le but de s'imprégner des spécificités de chaque marché.

Rob Shuter a livré le même message lors des entretiens qu'il a eus respectivement avec le Premier ministre, Clément Mouanba, le ministre des Postes et télécommunications, Juste Ibombo, ainsi que le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce), Yves Castanou.

