Cote d'Ivoire: Divo - Une maternité pour les populations du quartier Libanais

Les femmes du quartier Libanais de Divo ne se déplaceront plus pour se rendre à la maternité du centre hospitalier régional " Chr" pour les consultations prénatales et accouchements.

Pour cause, le samedi dernier, le maire de la commune de Divo, Kouakou Koffi Amédé par ailleurs, ministre des infrastructures économiques a remis officiellement les clés de la nouvele maternité du quartier Libanais au directeur départemental de la santé.

A cette occasion, le maire s'est dit heureux d'offrir cette maternité à ce quartier. Et que tous les villages de la commune de Divo seront dotés de centres de santé et de maternité. Car, soutient Kouakou Koffi Amédé, donner la vie est difficile. Avant de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage.

Il a profité de cette occasion pour inviter les cadres, élus et populations à l'entente pour le développement de Divo. Non à la division a martelé le premier magistrat de la commune. Le représentant du préfet de région, Abo Kouadio Anderson, secrétaire général de préfecture a remercié et félicité le maire pour la construction de cette maternité. Avant d'inviter aux agents de santé de prendre soin du bâtiment.

Cette maternité qui comprend une salle d'accouchement, quatre bureaux, deux salles d'eau et une terrasse a été construite par la mairie en six mois et a coûté la somme de 29 millions de Fcfa.