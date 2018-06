Congo-Brazzaville: Défilé carnaval des petits écolos - De centaines d'élèves sensibilisés à l'environnement

La clôture de la première édition de l'activité organisée par l'agence B2B Congo, filiale de B2B Gabon dirigée par Elisabeth Ogoula Bellerose, et la Fondation Avsi, représentée au Congo par Caterina Cipriani, a eu lieu, le 9 juin, à Pointe-Noire.

Organisée sur le thème « La planète que nous voulons », la première édition, inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, a permis aux élèves de participer pendant plus de deux semaines aux actions d'éducation environnementale, à travers, notamment, un quizz sur l'environnement et des sketchs.

« L'objectif de ce défilé carnaval des petits écolos dans les écoles de Pointe-Noire était de sensibiliser les familles, par le biais des enfants, à l'importance de préserver l'environnement », a indiqué Elisabeth Ogoula Bellerose. Après Pointe-Noire, les organisateurs visent d'autres villes d'Afrique centrale mais aussi d'Afrique de l'ouest.

Au terme de sa dernière étape marquée par le défilé costumé dans les rues de Pointe-Noire, le 9 juin, les meilleures écoles ont été récompensées, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les jardins de la résidence du consul général de France.

L'Ecole Saint-Jean-Bosco a remporté le quizz, devant celle de Pambou-Benjamin B. Alors que dans la catégorie sketchs, le jury présidé par Sylvie Magounvou Bayonne, directrice de Matombi production et du festival Soul Power de Pointe-Noire, a attribué un premier prix ex-aequo à l'école Pambou-Benjamin B et l'école Marien-Ngouabi B.

Cette initiative est soutenue par la municipalité de Pointe-Noire, représentée par Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du maire de la ville, Jean François Kando, le député Alexis Ndinga et Jean-Luc Delvert, le consul général de France.

Pour les responsables de l'agence B2B Congo et la Fondation Avsi Congo, l'objectif premier de la sensibilisation a été atteint. « Nous encourageons les enseignants à continuer ce travail avec les enfants afin qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de la protection de la nature », ont-ils dit. Le prochain rendez-vous pour cette activité que les organisateurs souhaitent pérenniser aura lieu l'an prochain.

Notons que la République du Congo, sensible aux problématiques environnementales, a célébré elle aussi la Journée mondiale de l'environnement qui a porté cette année sur la pollution au plastique. En Afrique, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon les chiffres de l'Organisation des Nations unies.

A propos de la Fondation Avsi et de l'agence B2B Congo

La Fondation Avsi est une ONG internationale italienne présente dans trente pays, dont le Congo, depuis 2011. Elle mène des projets de coopération au développement durable dans le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture et de la santé. Au Congo, la Fondation Avsi travaille en faveur des enfants, adolescents et femmes infectés par le VIH. En ce qui concerne l'éducation, elle organise des ateliers de sensibilisation pour les enfants à l'hygiène et à l'assainissement dans les zones rurales, dans le département du Kouilou. Elle accompagne également la société civile pour permettre aux associations locales d'apprendre une méthodologie de travail caractérisée par la bonne gestion et la transparence.

Quant à l'agence B2B Congo, elle est la filiale de l'agence B2B Gabon, une société spécialisée dans l'événementiel et créée en 2005. En quelques mois, l'agence s'est imposée sur le sol gabonais. Son défi est de créer des événements multiculturels uniques. Un défi relevé avec brio et qui donne lieu à la création d'une filiale au Congo : B2B Congo. L'agence B2B Gabon organise, depuis 2010, le défilé parade des petits écolos. Sa filiale au Congo a mis en place, cette année, la première édition de cette manifestation et propose régulièrement des spectacles comme la commémoration des dix ans du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le spectacle « Imagine » ou encore « Alchimie totale », ainsi que diverses soirées à thème avec des shows mêlant mode, chanson, théâtre, peinture et danse.