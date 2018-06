Congo-Brazzaville: Festival international « Pointe-Noire en scène » - La quatrième édition s'ouvre dans deux jours

Du 14 au 17 juin, la ville océane accueillera l'événement qui aura au menu quatre jours de fête, marqués par le slam, les rencontres professionnelles, les scènes ouvertes, les concerts d'artistes locaux et internationaux, etc.

Le festival international « Pointe-Noire en scène » repose ses valises dans la ville côtière avec une palette de rendez-vous musicaux pour le bonheur de la population. Toujours aussi créative, cette manifesation n'a pas perdu de son audace. Pour sa quatrième édition, elle couvrira de son sari différents lieux culturels de la ville océane, notamment l'Institut français du Congo (IFC), l'espace Le Continental, l'espace du Trentenaire, La Structure et le Comptoir.

L'événement proposera un programme riche et varié autour du slam, de rencontres professionnelles, de concerts de musique, des scènes ouvertes et donnera un coup de projecteur particulier sur le rôle de la musique dans la société. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 14 juin et sera marquée par le concert du groupe Africa percussion, à l'espace Le Continental, situé à Mpaka, dans le sixième arrondissement. Cette journée se poursuivra à l'IFC avec la grande nuit du slam, de 19 h à 21 h.

La journée du 15 juin connaîtra trois activités. Il y aura tout d'abord les rencontres professionnelles avec Fredy Massamba, Grodash, Evend voice, Mixton et Lionel K 2Bayonne, de 10h à 14 h, à l'espace La structure, situé à Siafoumou, dans le cinquième arrondissement. Ensuite à l'IFC, de 19 h à 21 h, la reprise de « A Song For You », en hommage à la soul américaine. Enfin, à l'espace le Comptoir, de 21 h à 0h, le concert de Freddy Massamba, Eved Voice et Mixton. Le 16 juin sera consacré à la visite des stands partenaires, de 11 h à 15h, et de 15 h à 21 h, à l'espace La structure, la finale des scènes ouvertes puis de l'Open Mic. La cérémonie de clôture interviendra le 17 juin, à l'espace du Trentenaire, à partir de 15 h, avec un grand concert qui réunira tous les artistes, notamment Fredy Massamba, Grodash, Lesly Felma, Spirta Nanda, Eved Voice, 2Bayonne Band, Emily Singer, Section musique du CPGOS et autres.

Notons que "Pointe-Noire en Scène" est un jeune festival dont l'ambition est de mettre en lumière les talents du pays, en général, et de Pointe-Noire, en particulier. À travers cet événement, les organisateurs entendent développer la synergie montante entre les artistes congolais, les musiciens et techniciens internationaux qui commencent à faire de Pointe-Noire un lieu incontournable de passage et de rencontre.