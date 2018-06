Cote d'Ivoire: Recensement électoral - Les délégués PDCI de Bongouanou sensibilisent

Tiémoko Koffi et Ehouman Bernard, respectivement délégué départemental de Bongouanou 1 et 2, étaient face aux militants de leur délégation, le 10 juin, au foyer des jeunes de la capitale du Moronou.

Objectif de cette rencontre, sensibiliser leurs militants à s'inscrire massivement sur la liste électorale, à l'occasion de l'opération de révision de ladite liste, prévue du 18 au 24 juin, sur l'ensemble du territoire ivoirien.

«Notre arme, c'est notre carte d'électeur. C'est pourquoi vous devez être mobilisés à l'occasion de cette révision de la liste électorale.

Soyez vigilants et aidez nos militants dont les noms ne figurent pas sur cette liste à s'y inscrire, à l'occasion de cette opération qui durera seulement une semaine (du 18 au 24 juin). Ne soyez pas distraits par les choses qui ne nous font pas avancer», a fait savoir le délégué Pdci-Rda de Bongouanou 2, Ehouman Bernard.

Il a par ailleurs salué les militants qui ont effectué massivement le déplacement du foyer des jeunes de Bongouanou, pour communier avec leurs responsables politiques.

Lui emboîtant le pas, son collègue de la délégation de Bongouanou 1, Tiémoko Koffi, a expliqué que la victoire du Pdci-Rda passe par l'enrôlement massif des militants sur la liste électorale.

«En 2020, le Pdci-Rda aura un candidat. Le moment venu, on vous le présentera. Mais si vous ne vous inscrivez pas sur la liste électorale, on ne peut faire élire ce candidat. Il en est de même pour les élections municipales et régionales à venir.

On doit veiller à ce que les candidats du Pdci puissent remporter ces échéances», a soutenu pour sa part le délégué et Sénateur Tiémoko Koffi. Il a aussi entretenu les militants sur l'actualité relative au Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Après les délégués de Bongouanou 1 et 2, le 1er adjoint au maire de ladite commune, membre de la délégation communale, a aussi lancé un appel à la mobilisation des militants, en vue d'un enrôlement massif sur la liste électorale.

Les militants qui avaient soif d'informations ont échangé avec les délégués pour mieux comprendre les différentes étapes du processus. Ils se sont engagés à participer massivement à l'opération.

Le délégué Pdci de Bongouanou 2 (S/P d'Andé, S/P d'Assié-Koumassi, N'Guinou et Assaoufoué), Ehouman Bernard, a annoncé une tournée dans ses bases, en vue d'amplifier la sensibilisation des militants à l'inscription sur la liste électorale.