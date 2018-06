Congo-Kinshasa: CPI - En liberté provisoire, Jean-Pierre Bemba est attendu en Belgique

« Il faut savoir qu'il va être escorté, il ne va pas être dans le public. On va l'amener directement chez lui. Il ne faut pas brusquer les choses. Nous allons prendre contact dès son arrivée avec lui et à partir de là, nous allons fixer un programme, comment il va être en contact avec la population de Belgique », poursuit le secrétaire général adjoint du MLC.

En Belgique, la communauté congolaise de Bruxelles est en effervescence et s'apprête à accueillir Jean-Pierre Bemba. « Dans les rues de Matonge ici à Bruxelles, les gens sont en fête. Ils jubilent de joie, ils prennent un verre de bière, ils dansent. Ils sont dans l'effervescence en criant "Vive le sauveur", le sauveur dans le sens qu'au moins lui viendra redresser la situation du Congo et qu'avec lui, le peuple pourra se retrouver », explique le secrétaire général adjoint du MLC, Jacques Lunguana qui a quitté Kinshasa pour Bruxelles afin d'accueillir Bemba.

Mais Jean-Pierre Bemba a demandé à être libéré en Belgique, c'est là où sa femme et ses enfants l'attendent déjà, ainsi que tout un comité d'accueil mobilisé par la section MLC-Belgique, prêts à brandir banderoles et drapeaux. « D'abord, la cour doit prendre certaines dispositions », tempère le porte-parole de la CPI. Contacter le pays choisi par le futur ex-prisonnier et obtenir son accord.

