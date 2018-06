Burkina Faso: Examens scolaires - «Une session spéciale» pour les élèves des localités «menacées par le terrorisme»

Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

Le CEP va se dérouler du 19 au 28 juin. Quant aux trois autres (BEPC, BEP, CAP) ils débuteront le lundi 18 juin prochain. La proclamation définitive des résultats du BEPC est prévue le 1er juillet et celle des CAP et BEP, interviendra le 16 juillet 2018.

C'est un budget total de plus de 14, 14 milliards de F CFA (14.148.835.119, Ndlr) qui a été alloué pour l'organisation de cette session 2018 de ces différents examens et concours.

Aussi, il a annoncé la tenue d'une session spéciale à l'endroit des élèves qui ne pourront pas y participer, du fait de la question sécuritaire. A cet effet, le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a indiqué que le gouvernement a «déployé une stratégie à la fois pédagogique et sécuritaire ».

Pour ce qui est de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aussi bien pour les BEP et CAP, ce sont 43 spécialités qui sont concernées. Le nombre de candidats enregistrés ici, est de 11.420. Lesquels seront répartis dans 69 centres de composition et 63 jurys.

