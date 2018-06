Congo-Kinshasa: Déjà disponible sur le marché - Blaise Bula - "Rendekita est un album bio, sans microbe"

Chose promise, chose due. L'album «Rendekita» est bel et bien disponible sur le marché du disque. Ce, depuis le 7 juin 2018, comme l'avait si annoncé son auteur, qui n'est autre que l'Ingénieur Selebu Blaise Bula. «J'offre une musique bio, très adaptée, avec des chansons saines, pour toutes les générations de mélomanes.

L'idéal est, pour moi, de défendre l'identité et les valeurs originales du Clan Wenge, à travers ce disque. Du premier au dernier titre, « Rendekita » est un album double qui incarne cette vraie valeur, sur le plan rythmique et écriture en termes de composition. C'est la musique de Wenge !», a déclaré le patron de l'orchestre Pondération 8. Très authentiques, les 12 chansons contenues dans cette œuvre musicale, sont déjà à la disposition du public de la bonne musique, à Kinshasa, à Paris, et à Bruxelles.

Sept ans après, le chanteur congolais Blaise Bula réapparait encore sur le marché discographique africain avec de nouveaux sons et paroles à découvrir dans son nouvel album, «Rendekita», attendu par «Rendez-vous na kitata». C'est-à-dire, le lendemain se prépare aujourd'hui. Celui que les fans kinois appellent affectueusement «Vainqueur de tous les dangers», met sa tête à couper, au travers cette œuvre musicale qui se présente comme une armée pour défendre son art sur le terrain. Surtout que la concurrence est rude.

Sorti en deux volumes, double CD audio dont chacun comporte six titres, «Rendekita» est un album de la résurrection et de la renaissance. Ce troisième disque de la carrière musicale de Blaise Bula est composé des textes de chansons bien élaborés aux mélodies de la guitare enfiévrée et fignolées par sa voix veloutée et suave. « Je vous invite à découvrir et savourer les 12 nouvelles graines de semence qui représentent également 12 plantes différentes. Donc, une variété musicale inédite avec les divers styles et genres de sons et chants propres à la consommation. Vous allez vous rendre compte que je suis et je reste le même. Le vôtre qui ne déroge pas à son idéologie musicale: Yemba nde, Beta nde, Bina nde», a indiqué l'Ingénieur Selebu.

Sur le plan du fond, le leader de "Pondération 8" a encore une fois donné le meilleur de lui-même pour plaire à ses fans. «Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Par rapport à la qualité de textes et paroles, on peut dire que les chansons s'ensembles mais ne se ressemble pas», dixit le chanteur.

Au-delà de son savoir-faire personnel, Blaise Bula a fait appel à d'autres musiciens tels que son ami, le guitariste légendaire du Clan Wenge, Alain Prince Makaba, le chanteur Willy Bula, l'animateur Toutou Kaloudji ainsi que la chanteuse MJ30. Chacun est intervenue de manière magistrale en apportant une touche particulière à cet album riche en mélopée.

Il faut souligner que « Rendekita » marque d'une pierre blanche le cinquantenaire de la vie de ce chanteur congolais né en 1967.