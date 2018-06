Congo-Kinshasa: Suspendu de concert avec Muzito - PALU - Lugi Gizenga, seul réhabilité !

La nouvelle s'est repandue comme une épidémie de fièvre virale chargée d'Ebola, dans les milieux politiques. Gizenga a réhabilité son fils sans Muzito.

En effet, ces deux vieux compères de ce parti qui demeurent sous la main dominante du Patriarche Antoine Gizenga, étaient depuis un moment, suspendus pour s'être écartés de la ligne politique du parti. Aujourd'hui, la suspension est, quant à elle, levée, mais pour ne profiter qu'à un seul des deux, le fils biologique du Président du PALU, Antoine Gizenga.

C'est depuis ce lundi 11 juin que Lugi Gizenga est réhabilité au Parti Lumumbiste Unifié. Suspendu de concert avec Adolphe Muzito depuis un laps de temps, il est rétabli ce lundi 11 juin par le Patriarche Antoine Gizenga et reprend son poste de secrétaire permanent du parti à Sylvain Ngabu qui jouait l'intérim, après la destitution de Wolf Kimassa.

A ses côtés, Godefroid Mayobo pour l'assister en s'occupant des questions de l'heure articulées essentiellement sur la conception des stratégies qui, sans doute, expliquent ce rappel imminent, après la suspension de Lugi Gizenga.

Comme pour dire qu'un siège ne convient qu'à une seule personne, Lugi Gizenga revient au devant de la scène politique de son parti à un moment délicat. Cela n'expliquerai-t-il pas que ce PALU mijote quelque chose ? Forcément oui.

Car, à l'horizon fin décembre 2018, les élections se préparent. Pour ce faire, la hiérarchie de ce parti a restructuré le Parti du Patriarche, en nommant ainsi Sylvain Ngabu au poste de Secrétaire permanent adjoint en charge de la collaboration de la commission des conseillers généraux aux questions administratives, juridiques et financières. Georgine Madiko est, quant à elle, nommée troisième secrétaire adjoint chargée des Affaires provinciales, de l'implantation et des femmes. Jean-Baptiste Ntawa, lui, s'occupera de la mobilisation et propagande de l'information, éducation politique et formation des cadres de ce parti. Le bon fonctionnement de l'inspection, du contrôle et vérification des activités du parti, pour sa part, sera détenu par Gabuba Mafu Florent et Célestin Ngoma se chargera de la jeunesse, des questions culturelles, économiques et sociales.

Il sied, ici, pointer que ce rappel de suspension de Lugi Gizenga seul, alors qu'au départ condamné avec Adolphe Muzito pour avoir pris des libertés avec la ligne du parti, claque la porte à ce dernier qui semble vouloir se mettre au rang pour la course au bâton de commandement de la République.

Observant le nombre d'années qui pèse, désormais, sur le Patriarche, il sera certainement question de cogiter pour savoir ce que cacherait ce Parti Lumumbiste Unifié. Prépare-t-il le fils pour succéder au père au trône ? Il n'est pas exclu de rêver pour autant.

Le fils copiera-t-il la politique du père ? Tout reste vérifier. Car aux élections passées, Antoine Gizenga s'alliait à Joseph Kabila, en l'aidant ainsi à triompher de la présidentielle. L'on se questionne actuellement si l'histoire ne tenterait pas de se répéter avec le fils. Parce qu'une frange dite de l'opposition composée des ressortissants de l'UDPS guidée par le Premier ministre Bruno Tshibala aurait, semble-t-il rejoint le Front Commun pour le Congo, dont le bâton de commandement demeure entre les mains de Joseph Kabila. D'un autre côté, l'on réfléchit sur la ténacité de ce parti sur sa décision consistant à présenter des candidats aux prochaines élections à tous les niveaux.

Cela voudrait-il dire que Muzito qui ne cache plus ses envies à coiffer la tête de cette belle nation, aurait une chance de regagner ce parti qui, du reste, n'a encore pas placé la moindre phrase à son sujet ? Difficile à dire, en regardant ses nombreuses virées dont une récente visite à la Haye rendue à Jean-Pierre Bemba, alors qu'il attendait encore son acquittement et sa mise en liberté provisoire. Reste donc, à cogiter sur ces éventualités et à observer le nouveau Secrétaire permanent du Parti Lumumbiste Unifié, dans sa manie de faire les choses.