L'agenda du Ministre de l'Environnement et Développement Durable n'a pas failli à ses obligations. Dans l'après-midi d'hier, mardi 12 juin 2018, Amy Ambatobe a tenu la première réunion du conseil de tutelle avec l'Agence Congolaise de l'Environnement dont M. Jean-Claude Emene Elenga tient les commandes.

Après avoir passé en revue l'ensemble des rapports d'activités de l'année 2017, le Ministre de l'environnement a félicité l'équipe dirigeante de cette structure pour le travail abattu. Il a, par ricochet, formulé quelques recommandations notamment, le renforcement des capacités des agents étant donné le caractère technique de cette agence.

En effet, créée depuis 2014, l'Agence Congolaise de l'Environnement est un établissement public à caractère technique et scientifique dont la mission principale est l'évaluation ainsi que la promotion des études à caractère environnemental et social. Ce n'est pas tout. Mais aussi et surtout le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. C'est dans ce cadre que le Ministre de tutelle a conduit une séance de travail avec toute l'équipe de cet organe technique. Une réunion au cours de laquelle il était question de tabler sur l'ensemble de l'évolution des activités au niveau de l'Agence Congolaise de l'Environnement par rapport à la planification de l'année 2018. Mais, aussi, de faire un flashback sur l'ensemble des rapports qui ont fait l'objet des différentes activités 2017.

Satisfait de la bonne marche de l'ACE, Amy Ambatobe Nyongolo est allé, au cours de cet entretien, dans le sens d'encourager cette agence au vu des tâches lui confiées qu'elle ne cesse d'accomplir avec bravoure. Ceci, dans la droite ligne de son opérationnalisation, dans le travail de planification. En effet, les agents sont employés dans le travail d'élaboration du plan opérationnel 2018 et 2022. Il leur a ainsi recommandé d'aller de l'avant de sorte que le mois prochain le plan puisse être fin prêt et bien entendu être validé.

Pour le chef de l'environnement de la République Démocratique du Congo, il s'avère urgent et important de s'assurer le renforcement des capacités des agents qui sont au niveau des agences provinciales à l'intérieur du pays. Puisque déjà "tout récemment dans sa mission d'inspection, il a été en contact direct avec les directions provinciales. Et, il est sorti des audiences qu'effectivement ces agents doivent être renforcés en capacités afin qu'ils soient plus efficaces", a laissé entendre M. Jean-Claude Emene, le chargé des missions de l'Agence Congolaise de l'Environnement.

Ainsi donc, aujourd'hui, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement a fait des études à impact environnemental et social, une obligation pour tous les projets en RD. Congo. Et quel que soit le secteur d'activité, tout projet qui a un impact sur le plan environnemental est soumis à cette étude là. Et nous, nous avons cette mission d'évaluer l'étude et au finish, de donner l'autorisation qui est sanctionnée par un certificat environnemental.

Il sied de rappeler ici que l'un des objets sociaux de l'ACE est de procéder à l'évaluation et approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Et ses réalisations sont constituées de la validation des études et du suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets et activités dans différents domaines notamment, le développement, les infrastructures, l'industrie, le commerce, l'agriculture, la foresterie, les mines, les hydrocarbures, la cimenterie, les télécommunications ou autres, susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Elle vise, cependant, à impliquer les partenaires dans la réalisation de ses objectifs.