Congo-Kinshasa: Enfin, libre !

A ses proches donc, de bien réfléchir pour savoir quel chemin emprunter dans les jours qui arrivent. Car, même si totalement libre, il l'était-il, il devrait faire face à la loi électorale dont le fameux article 10 pour voir sa candidature passer le seuil des BRTC dont Nangaa détient, visiblement, les clefs d'entrée et de sortie. Du reste, la course est ouverte à tous, le comité trancheur n'exclut personne, mais conseille à tous de se prémunir des réponses adéquates à ses conditions pour prétendre fouler le terrain. Quitte à Bemba de bien se préparer pour la suite.

Quoi qu'actuellement, il soit acquitté en première instance dans la première affaire et libéré provisoirement dans la seconde chambre, il ne peut se prévaloir d'avoir remporté la guerre. Son verdict le plus final sera semble-t-il annoncé en la date du 4 juillet de l'année en cours, soit quelques semaines après la rencontre de Joseph Kabila et João Lurenço à Luanda, soit encore quelques jours du congrès que projette son Mouvement pour la Libération du Congo. Sérieux, que des événements à venir.

Et oui ! Jean-Pierre Bemba est, enfin, libre. Bien que cela soit provisoire, l'on doit se dire que sa joie est au zénith parce qu'enfin, depuis dix ans d'incarcération, ou mieux, de privation de liberté, de surveillance accrue, le voilà sorti de ce qui, pour un homme de son statut, était considéré comme un très désagréable taudis regardant ses projets et autres affaires. Pour la belle petite histoire, c'est en date du 8 juin que la décision de trois juges sur cinq surprenait le monde à la Cour Pénale Internationale.

