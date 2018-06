Congo-Kinshasa: Remplacement de Kalamba - L'Udps met en garde à l'aube de la fin de la session parlementaire!

C'est fait. Le tout nouveau porte-parole de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social vient de signer son premier baptême. Hier, en effet, Paul Tshilumbu, le successeur d'Augustin Kabuya élevé comme patron de la communication de la fille aînée de l'Opposition, a été devant la presse pour lancer le dernier cri de ce parti sur le dossier remplacement de Jean-Pierre Kalamba à la CENI à une poignée de jours de la fin de la session parlementaire ce 15 juin.

Appelée à la patience sur ce dossier à l'Assemblée Nationale, avec la clôture imminente de la session, l'avant dernière des actuels Députés avant les élections du 23 décembre, l'Udps tonne. Limete appelle, par-dessus tout, Minaku et ses paires à valider immédiatement Bertin Midimu comme rapporteur de la centrale électorale en tant qu'envoyé de l'Udps en lieu et place de Jean-Pierre Kalamba. L'Udps, dit-il, prend à témoin la communauté nationale et internationale sur "les conséquences qui pourront advenir au cas où Aubin Minaku n'entendait pas la voix de la sagesse pour rétablir l'Udps dans ses droits".

A quelques jours de la convocation du corps électoral ce 23 juin avec le dépôt dès le lendemain des candidatures pour la course à la députation provinciale, la mise en garde de l'Udps mené par Félix Tshisekedi sonne et résonne, désormais, sur la problématique de l'inclusivité du processus électoral.

Plaidoirie

Face aux professionnels des médias, Paul Tshilumbu a accusé Aubin Minaku Ndjalandjoko, le speaker de l'Assemblée Nationale, d'être de mèche "avec quelques Députés égarés du groupe parlementaire Udps et alliés pour bloquer le processus de remplacement du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba " qu'il avait déjà béni jadis, laissant croire que la procédure allait se faire en vitesse. « Ça fait près d'une année que l'Udps/Tshisekedi a voulu changer son représentant à la CENI mais, malheureusement, a été butée par les manœuvres dilatoires du Président de l'Assemblée Nationale qui, à défaut d'inscrire la question à l'ordre du jour dans les sessions passées de l'hémicycle, aujourd'hui veut imposer un consensus au sein du groupe parlementaire Udps et alliés en violation flagrante de l'accord signé par toutes les parties à la CENCO», a déclaré Paul Tshilumbu cité par la consœur 7sur7.cd.

Selon lui, la majorité des élus du groupe parlementaire Udps et alliés sont pour le remplacement de Kalamba conformément à la volonté du parti mandataire de tous. "Il faut souligner à ce niveau que 36 Députés du groupe parlementaire Udps et alliés s'alignent derrière la position du remplacement de M. Kalamba à la CENI alors que 16 seulement s'y opposent ", a-t-il dit. «On peut se poser alors la question de savoir, au nom de quel parti agissent ces députés rebelles et qui captivent l'attention du président de l'Assemblée Nationale au détriment de ceux qui préservent le point de vue du parti UDPS et alliés pourtant conforme à l'esprit de l'accord de la Saint Sylvestre. L'Udps demande dès maintenant que le candidat présenté par elle à l'occurrence M. Bertin Midimu soit retenu pour remplacer M. Kalamba qui n'est plus reconnu comme membre de l'UDPS depuis qu'il avait fait allégeance au pouvoir de Joseph Kabila", a confié Paul Tshilumbu.

Vers un boycott ?

"L'UDPS Tshisekedi ne participera pas à une quelconque élection à l'Assemblée Nationale pour une question déjà réglée par l'accord de la Saint Sylvestre. L'UDPS Tshisekedi attire l'attention de tous les députés nationaux se réclamant de ce parti, et qui torpillent encore son action au sein de l'hémicycle qu'il n'y a plus de place pour eux au sein de ce parti ", prévient l'Udps par Paul Tshilumbu son nouveau homme-presse. Que faut-il lire de cette mise en garde ? Est-ce que l'Udps/ Limete n'ira pas aux élections menées par une CENI non-redynamisée ? Les demandes de la fille aînée de l'Opposition seront-elles exaucées avant le cap décisif de la convocation du corps électoral ?