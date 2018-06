Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

"Plus ou moins", répondons-nous avant de mettre le cap sur l'avenue de l'Indépendance, dernière étape de notre "tournée matinale". Au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, nous adoptons la même démarche. Dans l'un des couloirs du bâtiment, en réfection en partie, nous nous renseignons sur "l'endroit du sit-in".

Sous le hall, des personnes devisent. Après avoir décliné notre identité et donné les motifs de notre présence au réceptionniste, nous décidons d'emprunter les couloirs et les escaliers du bâtiment.

Des ministères en charge de la jeunesse, des transports, de l'énergie à ceux de la culture, de la communication en passant par les départements de la femme, de l'urbanisme et de l'économie numérique, le scénario est identique. Dans les couloirs et dans les escaliers, les usagers vont et viennent.

L'une des plus célèbres voies urbaines de la capitale burkinabè affiche son ambiance routinière. Le bâtiment abritant le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale qui donne sur ladite voie n'échappe pas à ce calme ambiant. En effet, point d'attroupement ou de groupuscules de personnes comme cela est souvent le cas lors de sit-in.

