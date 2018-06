Le Groupe de recherche-action du Burkina sur la gouvernance forestière (GAGF) en collaboration avec l'ONG TREE AID a organisé, le mardi 22 mai 2018, à Kombissiri dans le Bazèga, un atelier de partage des produits du Projet de gouvernance locale des ressources forestières (PGLRF) avec l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF).

L'ONG TREE AID met en œuvre dans huit communes pilotes du Burkina, le '' Projet de gouvernance locale des ressources forestières '' (PGLRF).

Depuis 2007, TREE AID en partenariat avec des associations locales des 8 communes et en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement conduisent ce projet qui a permis de mettre au point un modèle de gouvernance locale des ressources pour accompagner la décentralisation dans le secteur forestier en application de la loi portant code général des collectivités territoriales. Ce projet bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération suédoise au Burkina Faso.

Le Groupe de Recherche-Action du Burkina Faso sur la gouvernance forestière (GAGF) a été établi avec l'appui de l'ONG TREE AID dans le cadre du projet.

A partir de 2017, le PGLRF dont l'objectif principal est d'améliorer l'accès des communautés rurales, surtout les plus pauvres aux ressources forestières et avoir le contrôle de ces ressources dont ils dépendent pour leur survie, est dans une phase de consolidation et de préparation d'une mise à l'échelle du modèle développé par TREE AID.

Pour l'atteinte des objectifs visés par la gouvernance forestière, le GAGF initiateur du présent atelier et son partenaire estiment que l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) doit être associée pour l'amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières par les communes.

D'où la tenue de l'atelier de Kombissiri qui a regroupé non seulement les membres du GAGF, des responsables de l'ONG TREE AID, des représentants de certaines associations partenaires mais aussi et surtout des élus locaux issus du bureau national et des représentants des sections régionales de l'AMBF.

L'objectif de cet atelier est de partager avec l'AMBF, le modèle de gouvernance des ressources forestières développé par TREE AID et ses partenaires. Les communications au cours des travaux ont permis aux représentants de l'AMBF d'avoir des connaissances suffisantes du modèle de gouvernance locale des ressources forestières développé par TREE AID.

Une présentation du GAGF et de son centre de gouvernance forestière dont la mission est de faire la promotion de la bonne gouvernance forestière au Burkina Faso, à travers des études et réflexions concourant à une gestion durable et équitable des ressources forestières, a été également faite.

A ce rendez-vous de Kombissiri, trois axes d'un partenariat stratégique à établir entre l'AMBF et le GAGF pour la promotion d'une bonne gestion décentralisée des ressources forestières au Burkina Faso ont été proposés à l'approbation par les instances de décision de l'AMBF et du GAGF.

Au nombre de ces axes, figurent le renforcement des capacités des élus locaux en matière de gestion décentralisée des ressources forestières, la conduite de campagnes de plaidoyer et la constitution d'une base de données sur la gestion des ressources naturelles dont forestières au Burkina Faso.

Les échanges qui ont suivi ces communications ont permis aux participants de passer au peigne fin toutes les questions relatives à la gouvernance locale des ressources forestières et surtout d'interpeller le ministère en charge de l'environnement à travers son représentant, sur divers aspects de transfert aux communes non encore effectif, occasionnant certains malentendus sur le terrain avec les services de l'environnement.