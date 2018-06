Cote d'Ivoire: "Promotion de la banane dessert" - Le consortium OCAB et OBAMCI en campagne auprès des jeunes

Hervé Aka, coordonnateur du projet Axe 3 des Mesures d'accompagnement du secteur de la banane (Mab) est en campagne en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre du lancement du « Projet d'appui à la promotion de la banane dessert ».

Pour ce faire le consortium composé de l'organisation des producteurs-exportateurs de bananes, d'ananas et de mangues de Côte d'Ivoire (Obamci) et l'organisation centrale des producteurs-exportateurs d'ananas et de bananes (Ocab) ont lancé une tournée de sensibilisation pour la consommation de la banane dessert.

Auprès de la population jeunes, il est mis en avant les qualités nutritionnelles de la banane dessert, à travers les vitamines B12, C, le potassium et le magnésium qu'elle contient. Egalement, il est mis en avant, le fait qu'elle diminue les risques d'AVC et de cancer, aide à contrôler la diarrhée et l'anémie, et aide à combattre l'ulcère d'estomac.

Depuis le 17 mai 2018, cette tournée se poursuivra jusqu'en mai 2019. L'axe 3, faut-il le précisé, porte sur l'Appui au développement du marché local et sous-régional en banane.

L'agence chargée d'exécuter cette opération en compagnie de M. Aka sillonne les écoles et distribue gratuitement des bananes-dessert aux élèves et étudiants.

A propos du choix de cette cible, M. Hervé Aka explique : « Si à bas âge, les habitudes restent dans les mœurs, si l'enfant qui a 9 ans, 11 ans, commence à manger la banane dessert, dans 2 à 5 ans, c'est sûr que cela entrera dans les habitudes alimentaires. Il va donc être un consommateur et va accroître le nombre de consommateurs sur le marché ».

C'est dans cette optique que le consortium entend sceller un partenariat avec la direction des cantines scolaires pour la distribution gratuite de bananes dans certains collèges et centres d'accueil dont l'orphelinat de garçons de Bingerville.

Notons que face à la concurrence sur le marché international, où 80% de la banane produite en Côte d'Ivoire sont vendues sur le marché européen, il était impérieux de suscité la consommation locale. Cette niche pourrait à la longue constituer un véritable marché captif.