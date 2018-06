Cote d'Ivoire: Hommage/In memoriam - Artistes et sportifs unissent leurs talents pour Pol Dokui

Ce jeudi 14 juin, en marge de l'ouverture du Mondial Russie 2018, l'espace African Village de Yopougon Ficgayo rendra honneur et gloire à l'illustre disparu.

Journaliste, animateur, producteur et mécène ivoirien de notoriété, disparu, le 6 juin dernier à Cotonou (Bénin), Pol Dokui, en attendant ses obsèques officielles, sera célébré par les populations de Yopougon.

Ce sera, au dire de Jean Marcel Tapé, promoteur de l'espace African Village qui réunira artistes, hommes de médias, managers et producteurs du showbiz autour des sportifs et amateur de football, ainsi que des populations de Yopougon, de rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu.

En effet, appuyé en cela par le journaliste Moses Djinko, Jean Marcel Tapé affirme que « Pol Dokui qui a créé, en premier, au milieu des années 70, les premiers espaces d'expression artistique dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire et qui a permis l'éclosion de nombreux talents, aussi bien culturels que médiatiques et sportifs, ne saurait, en attendant des obsèques officielles, être ignoré pendant que s'ouvre le Mondial de football avec la Fan-zone d'African Village, à la place Ficgayo qu'il contribua à établir comme un carrefour de rencontres ».

Faut-il le rappeler, l'icône de la Radiotélévision ivoirienne (Rti), fut le concepteur de l'émission-concours d'orchestres radiodiffusé, « Piédestal » en 1977, en même temps que « Podium » de Roger Fulgence Kassy ; à l'initiative de « Allocodrome » sur Fréquence 2 en 1992 ; le promoteur du premier night-club de Yopougon baptisé « Canal+ » ; au cœur de l'émergence de carrières de nombre d'artistes ivoiriens des années 80 et 90. Sans compter qu'il guida les pas de bien des journalistes et animateurs de ce pays voire au-delà.

Molière, Bamba Ami Sara, Dj Léo, Aaninkan...

Bref, African Village qui est, il importe de le noter, le premier tour-operator sportif africain et porté par un jeune ivoirien qui a fait les beaux-jours de la danse en Côte d'Ivoire, s'occupe désormais à gérer les voyages et espaces d'animations sur le continent africain et les pays accueillant la Coupe du monde, depuis le Mondial 2010 en Afrique du Sud, s'installe pour la première fois à Abidjan. Outre les 3000 places assises et les quelque 10 000 grand-public, l'espace projettera les rencontres sur un giga-écran de 48m2.

Pour l'ouverture ce sont des artistes tels que Molière, Bamba Ami Sara, Dj Léo, le groupe artistique Aaninkan... Des animations spécifiques auront lieu sur le site avec les supporters des pays africains qualifiés que sont le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Egypte et la Tunisie.