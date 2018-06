Algérie: Produits agricoles refoulés - Une "campagne de déstabilisation" selon des professionnels

ALGER- La Chambre nationale d'agriculture a dénoncé, mardi, une "campagne de déstabilisation du monde agricole", suite aux informations relayées au sujet du refoulement de la marchandise algérienne exportée vers la Russie et le Canada, en l'occurrence pommes de terre, tomates et dattes.

"Une Campagne sans précédent de déstabilisation du monde agricole, notamment sa composante de producteurs, accusant à tort ces derniers d'utilisation abusive de pesticides" estime un communiqué de la Chambre nationale d'agriculture.

A cet effet, "les professionnels dénoncent avec force et vigueur cette campagne, car ils estiment que le taux d'utilisation de ces produits reste de très loin inférieur à celui de leurs homologues européens", ajoute-on.

La Chambre a, par ailleurs, rappelé que "les agriculteurs potentiels d'aujourd'hui, susceptibles d'exporter leurs produits, sont suffisamment instruits et maîtrisent parfaitement l'itinéraire technique de leurs productions notamment l'utilisation des pesticides et surtout leur durée de rémanence avant récolte", ajoutant qu'on assiste "à une dynamique sans précédent d'exportation d'un volume de 45 milles tonnes de différents produits agricoles durant le 1er trimestre de l'année en cours".

Néanmoins, "cette regrettable campagne aux buts inavoués, nous laisse penser que notre politique de développement agricole dérange certaines parties qui voient en l'Algérie comme éternel importateur d'autant plus qu'on assiste depuis peu à l'interdiction d'importation d'une panoplie de produits agricoles (pommes, oranges, ail, raisin, olives etc...)" dénonce la Chambre.

La Chambre nationale d'agriculture s'est, en outre, interrogée "pourquoi nos dattes sont exportées par des pays tiers sans qu'elles n'aient aucun rejet des pays destinataires?"

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture, de développement rural et de la pêche avait indiqué lundi dans un communiqué que les causes de refoulement des produits agricoles depuis le Canada et la Russie ne sont pas d'ordre phytosanitaire.

Mardi, le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques auprès du ministère de l'Agriculture, du développement rural et la pêche, Khaled Moumen, a indiqué à l'APS que le refoulement de dattes et de pomme de terre exportées par l'Algérie vers le Canada et la Russie est dû au non respect de la chaîne de froid par l'exportateur Précisant que les services du ministère de l'Agriculture n'ont toujours pas reçu de notification concernant ces marchandises refoulées, M. Moumen fait savoir que "selon les dernières investigations, il s'agit d'un exportateur privé qui n'a pas respecté la chaîne de froid en n'ayant pas utilisé le conteneur frigorifique. Ce qui a provoqué la multiplication de nombre d'insectes dans les dattes exportées".