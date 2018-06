Algérie: Produits agricoles refoulés - Non respect de la chaîne de froid

- Le refoulement de dattes et de pomme de terre exportées par l'Algérie vers le Canada et la Russie est dû au non respect de la chaîne de froid par l'exportateur, a indiqué mardi à l'APS le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques auprès du ministère de l'Agriculture, du développement rural et la pêche, Khaled Moumen.

Précisant que les services du ministère de l'Agriculture n'ont toujours pas reçu de notification concernant ces marchandises refoulées, M. Moumen fait savoir que "selon les dernières investigations, il s'agit d'un exportateur privé qui n'a pas respecté la chaîne de froid en n'ayant pas utilisé le conteneur frigorifique. Ce qui a provoqué la multiplication de nombre d'insectes dans les dattes exportées".

Quant à la quantité de la marchandise refoulée, le même responsable explique qu'il s'agit de 18 tonnes de dattes exportées vers le Canada entre septembre et octobre 2017.

Selon lui, des procédures de contrôle ont été effectuées au préalable par des laboratoires nationaux qui ont démontré que les normes phytosanitaires avaient été respectées.

Par ailleurs, M. Moumen souligne que depuis novembre dernier à ce jour, 36 opérations d'exportations ont été bloquées par les services algériens du contrôle phytosanitaire en raison de non respect des normes phytosanitaires.

Ces opérations ont porté sur des produits maraîchers (pomme de terre, tomates, poivrons...).

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture avait précisé lundi dans un communiqué que durant l'année 2018, les seules notifications parvenues à ses services ont concerné deux opérations d'exportation de pâtes et de boissons gazeuses expédiées vers le Canada lequel a décidé leur refoulement pour cause de non traitement du bois d'emballage et non pour des raisons phytosanitaires.

S'agissant des exportations des produits maraîchers et dattes réalisées par l'Algérie depuis janvier 2018, il a précisé que pour la datte, des quantités de 736,6 tonnes ont été exportées vers le Canada, de 1.884,98 tonnes vers la Russie et de 2.325 tonnes vers la France.

L'Algérie a également exporté 560 tonnes de dattes vers l'Espagne, 500 tonnes vers l'Allemagne et 335 tonnes vers le Qatar.

Pour ce qui est des produits maraîchers, 800 tonnes ont été exportées vers l'Espagne, suivie du Qatar avec 300 tonnes, de la France avec 200 tonnes et de la Russie avec 6 tonnes.

Pour le même responsable, ces quantités exportées démontrent la bonne qualité des produits agricoles algériens exportés et le respect des normes internationales.