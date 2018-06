Algérie: La participation des firmes russes dans la formation et l'apprentissage soulignéé

- La formation et le perfectionnement des formateurs ainsi que la participation active des firmes industrielles russes dans l'effort de formation et d'apprentissages ont été soulignées, mardi à Alger, par le ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, Mohammed Mebarki, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Bellaec, qu'il a reçu en audience, indique un communiqué du ministère.

A l'issue de l'audience, il a été convenu, dans le cadre de la mise en oeuvre de nouveaux projets de privilégier les actions la formation et le perfectionnement des formateurs, la modernisation des moyens technico-pédagogiques d'appui à la formation, précise la même source.

Les entretiens entre les deux parties ont porté aussi sur l'état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens permettant leur développement, dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels.

M.Mebarki a présenté à cette occasion les axes prioritaires du programme de réforme de son département ministériel, soulignant la nécessité de mettre à niveau la formation des formateurs et des gestionnaires d'établissements et de moderniser les dispositifs d'ingénierie pédagogiques pour répondre aux besoins en compétences demandées par le marché de l'emploi.

De son côté, l'ambassadeur russe a souligné l'importance de la formation technique et professionnelle pour accompagner les programmes d'investissement et de relance économique, soulignant qu'il a eu à relever l'importance qualitative des programmes publics pour la promotion de ce segment du système éducatif, en Algérie.

Il a également esquissé des pistes de coopération et d'échanges et a évoqué le rôle que peuvent jouer les firmes russes implantées en Algérie, en termes de transfert d'expertises et de savoir-faire.

Enfin, les deux parties se sont félicitées de l'enrichissement du dispositif juridique qui régit les deux pays en matière d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques, dans le domaine de la formation professionnelle, par la signature à Alger, le 10 octobre 2017 d'un programme exécutif dans le domaine de la formation professionnelle, à l'occasion de la visite à Alger, du Premier ministre Russe, Dmitri Medvedev.