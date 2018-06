Madagascar: La fin de la crise politique reste très incertaine

Pour les députés de la place du 13-Mai, la décision de la Haute cour constitutionnelle n'a pas été respectée. Ce sont les partis MAPAR (Ensemble avec le président Andry Rajoelina) et TIM (Tiako i Madagasikara - « J'aime Madagascar » en français, fondé par l'ancien président Marc Ravalomanana), des deux anciens chefs de l'Etat qui auraient dû obtenir le plus grand nombre de ministères et non le parti Force nouvelle pour Madagascar (HVM), parti présidentiel, explique la députée Marie-Thérèse Volahaingo : « Nous, les députés, avec les syndicats, avec la population réclamons le départ des nouveaux ministres HVM et les ministres redoublant. Nous demandons le départ du président de la République ».

Non ! Nous avons demandé que le Premier ministre soit choisi parmi les 73 députés. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Nous devions être majoritaires au sein du gouvernement, est-ce que c'est le cas ? Nous, les députés nous avons été insultés. Nous avons été humiliés. On nous a piégés ! »

