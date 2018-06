Burkina Faso: Aéroport international de Ouagadougou - Des réflexions sur le plan stratégique d'urgence

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent T. Dabilgou, a eu une séance de travail avec le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mohamed Moussa, les 31 mai et 1er juin 2018 à Ouagadougou. La rencontre a porté essentiellement sur le plan stratégique du programme d'urgence de l'aéroport international de Ouagadougou.

Et le directeur général de l'ASECNA, Mohamed Moussa, d'expliquer : «Sur la base du plan d'orientation stratégique 2018-2032 qui constitue la boussole qui va guider les actions, il s'agit pour nous de faire en sorte que le continent africain se mette au même niveau que les autres continents en matière de sécurité de navigation aérienne».

Pour lui, l'axe majeur de cette politique est de faire en sorte que l'Afrique réfléchisse à la mise en place d'un ciel unique pour l'Afrique. Mohamed Moussa a saisi l'occasion pour décliner les nouvelles ambitions de son institution.

Selon lui, à partir de 2017, l'ensemble des espaces notamment les zones terminales et les aérodromes passent aux guidages radars, ce qui a un double avantage. «La sécurité et le volume de l'espace aérien augmentent. Ce qui permet aux compagnies de réaliser des économies substantielles», a-t-il signifié.

Et le ministre en charge des transports, Vincent T. Dabilgou de renchérir : «Nous sommes engagés sur bien de chantiers dont la construction de l'aéroport de Donsin, l'entretien de l'aéroport de Ouagadougou et la certification de notre aéroport ».

Par ailleurs, il a déploré le fait que l'aéroport de Ouagadougou soit le seul dans la sous région à ne pas atteindre un processus très proche de la certification qui, dans un passé ressent, était en bonne position.

Vincent T. Dabilgou a affirmé la volonté du gouvernent du Burkina Faso à travailler de concert avec l'ASECNA afin que les nouvelles ambitions se concrétisent pour le bonheur des Burkinabè mais aussi l'ensemble de l'espace communautaire et le monde entier.