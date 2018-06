Burkina Faso: Développement des sports et des loisirs - Un séminaire pour se pencher sur la question

Le ministère des Sports et des Loisirs, organise, du 18 au 20 juin 2018, à Ouagadougou, un séminaire sur le développement des sports et des loisirs au Burkina Faso, sous le thème : «Améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie».

Le domaine du sport et des loisirs constitue, pour tout pays, un indicateur important de son dynamisme, de sa vitalité et de sa joie de vivre. C'est fort de ce constat que le ministère des Sports et des Loisirs prévoit organiser, du 18 au 20 juin prochain, un séminaire sur le développement des sports et des loisirs, sous le thème : «Améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance de l'économie».

Selon le chef du département, Daouda Azoupiou, la tenue de ce séminaire se veut un cadre de réflexion et de mutualisation du vécu et des expériences du mouvement sportif et aussi de personnes qui, à un moment de leur vie, ont eu la mission de diriger le sport et les loisirs que ce soit dans la sphère étatique ou dans le milieu associatif.

Pour lui, il s'agit, à travers ce cadre d'échanges, d'offrir des perspectives à la jeunesse, de l'occuper utilement et sainement par la création et/ou le développement des industries de sport et des loisirs, des sociétés sportives génératrices d'emplois et de richesses. «Ce séminaire vise à débattre des problèmes du domaine et à appréhender la contribution que chacun peut apporter pour booster le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso», dit-il.

A travers cette tribune, il s'agira pour les participants de trouver des réponses aux différentes thématiques que sont, entre autres, la problématique du financement du sport et des loisirs, la mise à disposition des infrastructures de sport et de loisirs, leur maintien et entretien, la question de la relève et du sport de base, notamment chez les scolaires et les étudiants, la professionnalisation de la gestion des structures dirigeantes des sports de compétition.

Ils devront ensuite faire des recommandations, des suggestions et des propositions. Les participants au séminaire seront les acteurs actuels du sport et des loisirs (ministère, fédérations, Comité olympique, collectivités territoriales, centres de formation, promoteurs privés, ministères partenaires, sponsors), les anciens acteurs (ministres des sports, présidents de fédérations et membres du comité olympique, directeurs techniques). En outre, le séminaire sera animé avec l'appui de personnes ressources ciblées et d'experts.