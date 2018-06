Le secrétaire général de l'Ipas, Dr Mamadou Ba, a tenu pour sa part à préciser que les acteurs et professionnels de la filière continuent à travailler sur la sélection et la génétique pour faire face aux différents facteurs qui bloquent « dans les zones particulièrement chaudes comme Tambacounda, les techniques de construction et de choix des souches ont permis de produire des poulets de deux kilos en quelques jours ».

Dans ce cadre d'ailleurs, le président de l'Ipas a salué l'accompagnement de l'Etat du Sénégal avant d'exhorter les acteurs de l'aviculture à se rapprocher de l'interprofession et de se former dans les centres de formation mis en place par l'Etat, pour mieux pratiquer leur métier.

Cette performance est due au niveau élevé des investissements et à une meilleure organisation et professionnalisation de la filière, depuis l'avènement de l'Ipas en 2013 grâce à l'accompagnement de l'Etat du Sénégal.

En cette veille de Korité, où l'approvisionnement en poulets reste une préoccupation majeure des ménages, l'Ipas en collaboration avec le ministère de l'Elevage et des productions animales (Mepa), a tenu à rassurer la population qu'il y aura plus de poulets que l'année précédente.

