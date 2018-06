Congo-Kinshasa: Liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, les Kinois s'interrogent

Au plan politique, l'opposition se dit satisfaite de la libération conditionnelle de Jean-Pierre Bemba. "Nous l'avons toujours dit que l'affaire Bemba c'est une somme de dérives d'instrumentalisation de la justice et ce procès ne respectait pas les règles de l'équité", dit Jacques Djoli, Sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo. Le MLC qui organise cet après-midi du13 juin une messe en l'honneur de son leader.

"En tant que congolais, on ne peut que se réjouir. Un des nôtres est libre. Mais la plus grande question que nous devons poser à la CPI, pas seulement nous congolais mais tous les africains, pourquoi attendre dix ans ?", se demande aussi ce citoyen congolais.

