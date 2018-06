Une extradition ou non ? La justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François… Plus »

Pour Martine Kaboré, le maire de l'arrondissement 3 a mis la honte aux femmes de l'arrondissement 3 et a embourbé tous ses camarades et donc, elle n'est plus en droit de conduire les affaires de l'arrondissement.

La quatrième adjointe au maire de Ouagadougou, Martine Kaboré, conseiller municipal de l'arrondissement 3, soutient son camarade Ibrahim Nana tout en relevant que parmi les 16 conseillers municipaux qui ont désavoué le maire, on enregistre des conseillers de l'UPC (parti de Rahinatou Ouédraogo/Savadogo), de l'UNIR/PS et du MPP.

Mais, affirme-t-il, elle est restée silencieuse et c'est une année après qu'elle envoie un programme de célébration de mariages. C'est alors que Ibrahim Nana affirme qu'ayant voté une motion de défiance avec 16 conseillers sur 28, ils estiment que Rahinatou Ouédraogo/ Savadogo n'est plus maire de l'arrondissement 3.

Et Ibrahim Nana, premier adjoint au maire de l'arrondissement 3, de confirmer ce propos en faisant savoir que depuis le 30 mai 2017, ensemble avec ses collègues adjoints, ils lui ont adressé une correspondance pour une célébration tournante et mensuelle des mariages.

« Ses déclarations qui ont été largement relayées dans les médias et commentées sur les réseaux sociaux et au cours d'émissions radiophoniques, ont suscité, à juste titre, l'indignation générale », relate Moussa Belem, tout en s'interrogeant sur une telle attitude du maire de l'arrondissement 3 parce que, déclare-t-il, ce qu'elle affirme, est loin de la réalité.

Et de relever que celle-ci affirme que le maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, est à l'origine du blocage de son budget et qu'il a refusé de voler à son secours après le refus de ses adjoints de célébrer les mariages. Ajoutant que Rahinatou Ouédraogo/ Savadogo fait savoir qu'elle a été contrainte de quitter son lit d'hôpital pour unir des couples.

Apporter des éclairages sur ce qui se passe réellement dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Tel était l'objet de la conférence de presse organisée par la mairie de Ouagadougou, le 12 juin dernier, plus précisément par des adjoints au maire de la ville et le premier adjoint au maire de l'arrondissement 3. Selon Moussa Belem, premier adjoint au maire de Ouagadougou, il s'agissait de réagir aux allégations du maire de l'arrondissement 3, Rahinatou Ouédraogo/ Savadogo, qui défraient la chronique depuis quelque temps.

