Burkina Faso: Opération « caisse vide » du Syntsha - Le mot d'ordre bien suivi à Banfora

On ne fait pas payer quelqu'un à la caisse et nous avons prévenu les éventuels agents indélicats qui se feront prendre en train, de racketter les patients», a précisé Emile Ilboudo.

A travers cette lutte, nous voulons amener le gouvernement à la table pour des négociations franches. Il faut se dire qu'actuellement, le gouvernement ne veut plus négocier. Et pourtant, tout le monde peut constater que le syndicat a été très patient.

«Si nous revenons sur ça après plusieurs années, c'est parce que nous avons un certain nombre d'objectifs. Actuellement, la population peut ne pas comprendre le SYNTSHA parce que nous sommes dans un secteur très sensible. lutte n'a pas pour objectif de vider les caisses de l'Etat, mais c'est une forme de sensibilisation que nous voulons envers la population pour que celle-ci comprenne que ce que nous poursuivons c'est pour le bien de tout le monde», a expliqué M. Ilboudo.

Emile Ilboudo, SG du SYNTSHA Comoé, explique que l'opération caisse vide a commencé le 11 juin 2018 et se poursuivra jusqu'au 18 juin. A l'entendre, c'est une forme de lutte que le SYNTSHA utilise de temps en temps et si sa mémoire lui est fidèle, la dernière fois qu'elle a été utilisée remonte à 2014.

