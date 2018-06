Madagascar: FJKM - LMS - Marc Ravalomanana en Angleterre

Au lendemain de la nomination des nouveaux membres du gouvernement, les députés de l'opposition et leurs… Plus »

Absence remarquée. Marc Ravalomanana a donc quitté le pays deux jours après la nomination du Premier ministre de consensus Ntsay Christian. Son absence a été remarquée durant les négociations pour le partage des sièges au sein du nouveau gouvernement. Il a confié à Roland Ravatomanga et Donat Olivier Andriamahefamparany la responsabilité de diriger ces négociations. Le président national du TIM est-il satisfait du nombre de ministères obtenu par le TIM (quatre ministères) au sein de la nouvelle équipe gouvernementale ? On aura la réponse à cette question dès le retour de l'ancien président au pays. Quoi qu'il en soit, ses partisans ont dénoncé hier avec véhémence sur la Place du 13 Mai la composition du gouvernement Ntsay. A rappeler que les militants du TIM continuent de revendiquer la réouverture de la société AAA et de la radio et de la télévision MBS.

Le président du comité de célébration du 50e anniversaire de la FJKM Marc Ravalomanana se trouve en Angleterre depuis le 6 juin. Il y conduit une délégation de l'église reformée de Madagascar composée entre autres de son président, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa. Ce déplacement fait suite à l'invitation de l'« Union of Welsh Independents » dans le cadre du 200e anniversaire de l'arrivée des missionnaires du LMS (London Misionary Society) à Madagascar. Il y a 200 ans, les missionnaires du LMS Thomas Bevan et David Jones avaient quitté Cardiganshire (West Wales) pour se rendre à Toamasina le 18 août 1818.

Poignée de main entre Marc Ravalomanana et le SG de l'« Union of Welsh Independents Churchs », le Révérend Dr Geraint Tudur.

