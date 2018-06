Madagascar: « Mazava'al run » - Place à la course colorée !

Vive l'ambiance colorée !

Coup d'essai, coup de maître et on ne change pas une formule qui gagne ! Suite au succès de la première édition, « Mazav'al run » remet la course ludique pour une deuxième fois. Ce sera aux alentours du stade de Mahamasina dans la soirée du 16 juin.

« Quand l'électronique rencontre l'acoustique », en voilà une belle promesse artistique .C'est le thème adopté par la seconde édition du « Mazav'al run ». Faire sortir ces petites folies qui nous replongent dans le monde merveilleux de l'enfance, c'est possible. Petits et grands auront le loisir de sortir tout en couleurs de la tête au pied, sans soucis et sans chichis.

« Mazav'al Run » est une course nocturne complètement déjantée et son concept est plaisant. « On court et on danse la nuit, maquillé et déguisé, avec tout au long de l'aventure, différents univers à traverser des projections, des tunnels avec des motifs... Chaque participant fait partie intégrante du spectacle. On est donc invité à venir déguisé, muni de ses accessoires fluo les plus cool pour briller dans la nuit » ont relaté les organisateurs au sein d'Okalou, hier.

Partage et fête. « Mazav'al run » est la course nocturne la plus colorée et la plus festive de Madagascar. Elle réunit à la fois les familles, les amis et les collègues. Il y a des univers lumineux et ludiques qu'il faut traverser pour en ressortir amusé et joyeux. Un bon prélude pour entrer dans la joie festive de la célébration de la fête nationale. Une multitude de musiciens se relayeront sur la scène pour faire résonner leurs instruments. De leurs côtés les Dj derrière les platines feront danser la foule, car elle sera ponctuée par une énorme soirée spectacle électro avec plusieurs effets spéciaux et une mise en scène hors du commun.